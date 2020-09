Bari, caos in strada a Carrassi: tranciati i cavi della filovia

Traffico in tilt questa mattina al rione Carrassi di Bari dove un autocarro (probabilmente che trasporta rifiuti) ha tranciato i cavi della filovia in via Monfalcone. Dopo l'incidente, i cavi sono finiti sulla strada fortunatamente senza arrecare alcun danno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia locale per mettere in sicurezza la zona. I cavi, come già detto, probabilmente, sono stati tranciati involontariamente da un mezzo che trasporta rifiuti.