Bari, code chilometriche al porto: turisti e passeggeri sotto il sole

BARI - Tensione, caldo e timore per contagi da Covid questa mattina al porto di Bari dove sono approdate alcune navi a fronte di soli due varchi disponibili. Si sono formate due code chilometriche con turisti e passeggeri che hanno raggiunto la Puglia - per lavoro o per altri motivi - costretti ad ore di fila sotto il sole cocente.

«È la dimostrazione di quanto la gestione delle nostre strutture sia fallimentare - hanno commentato il capogruppo al Comune di Bari, Filippo Melchiorre, e il deputato pugliese Marcello Gemmato -. In una regione che quasi ogni giorno agevola lo sbarco di clandestini, chi arriva regolarmente sulle nostre coste è costretto ad una trafila insostenibile. Siamo evidentemente davanti ad una disparità di trattamento, prendiamo atto che esistono sbarchi di serie A e sbarchi di serie B. Esprimiamo la nostra solidarietà alle Forze dell'Ordine e ai lavoratori portuali da cui abbiamo registrato difficoltà della gestione quotidiana degli eventi».