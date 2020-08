Bari, banditi scatenati, nel mirino bancomat Ufficio postale a Madonnella

BARI - Un «boato», la scorsa notte, ha svegliato i residenti della zona Madonella. Ancora uno sportello bancomat fatto esplodere e migliaia di euro volatilizzati.Non accenna a placarsi l’escalation dei colpi compiuti dalla «banda del botto» che sta imperversando in tutta la provincia di Bari. Tra sabato e domenica è stato preso di mira il bancomat dell'ufficio postale in via Matteotti.

È successo una manciata in piena notte quando la banda, composta da tre-quattro persone, giunte a bordo di una Bmw, ha preso d’assalto lo sportello, asportandolo completamente. La dinamica è quella di sempre. Il bancomat era sistemato sotto un edificio con appartamenti, accanto alla porta d’ingresso dell'Ufficio postale. La tecnica adoperata è quella più volte sperimentata: hanno posizionato un esplosivo artigianale di tipo «marmotta» nel vano del bancomat. L’esplosione sarebbe stata innescata a distanza di sicurezza da un congegno elettronico, utilizzando forse dell’ acetilene, e avrebbe avuto effetti devastanti sul distributore automatico di banconote, distruggendolo completamente e facendo schizzare pezzi di lamiera e plastica, insieme a fumo e frammenti di intonaco della nicchia in cui era incastonata la cassaforte. La deflagrazione, troppo potente, ha causato ingenti danni al bancomat e all'edificio.

I malviventi si sono impossessati dell'intero sportello con la cassaforte e sono fuggiti a bordo della stessa Bmw. Incerto, per il momento, l'ammontare del bottino. Su quanto accaduto indaga la polizia di Stato.