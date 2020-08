Fse, su tratta Mungivacca-Adelfia debutta sistema sicurezza SMCT

Sulla tratta Mungivacca – Adelfia (Ba) entra in funzione il sistema di sicurezza che permette a treni e binari di comunicare tra loro in tempo reale. Nei primi 12 km della linea Putignano – Bari (via Casamassima) da oggi è attivo il SCMT (Sistema Controllo Marcia Treno) che fornisce il controllo della velocità massima, istante per istante, in relazione ai vincoli posti dai segnali luminosi presenti lungo la linea, dalle caratteristiche dell’infrastruttura e dalle prestazioni del treno.

Entro la fine dell’anno il nuovo sistema di sicurezza SCMT sarà installato anche sulla tratta Adelfia –Putignano dove è attualmente in funzione il blocco conta assi.

Grazie a questa fondamentale innovazione tecnologica i treni di Ferrovie del Sud Est potranno superare il limite di velocità di 50km/h imposto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e percorrere in appena un’ora la linea da Putignano a Bari Centrale (via Casamassima).

Lungo la tratta Mungivacca - Adelfia sono stati eliminati anche tre passaggi a livello nei comuni di Bari, Valenzano e Adelfia.

Il sistema è composto da:

- un Sotto Sistema di Terra (SST), installato sui binari, che ha il compito di trasferire a bordo del locomotore, tramite dei punti informativi chiamate boe, le informazioni sull’aspetto del segnale e sulle caratteristiche della linea

- un Sotto Sistema di Bordo (SSB), installato sul locomotore, composto da un computer che ha il compito di elaborare le informazioni acquisite dalle boe e che è in grado di comandare la frenatura di servizio o di urgenza nel caso in cui vengano superati i vincoli di marcia controllati dal sistema

Il valore economico degli interventi effettuati sulla tratta Mungivacca-Adelfia, finanziati dalla Regione Puglia, è di circa 40 milioni di euro e comprende anche il rinnovo dei binari e l’elettrificazione della linea.