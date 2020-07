Bari, asfalto viscido per la pioggia e tir va fuori strada: un ferito, traffico in tilt

BARI - Un tir è finito fuori strada, questo pomeriggio, sul tratto terminale della Statale 100, all'altezza dell'ingresso nella città di Bari, in direzione via Amendola. L'incidente, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato causato dall'asfalto viscido, a causa della pioggia caduta poco prima. Il tir avrebbe perso il controllo, finendo oltre la carreggiata. L'autista non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto sono giunti i Carabinieri e le ambulanze del 118. Traffico fortemente rallentato verso via Amendola.