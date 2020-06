A Bari scoppia l'estate: la città si riversa in spiaggia, ma... dov'è il distanziamento?

BARI - Da Pane e Pomodoro al Canalone, fino a San Girolamo: i baresi non resistono al primo vero giorno di caldo dopo il lockdown e si fiondano in spiaggia. Le temperature salite fino a 30 gradi hanno spinto in molti a prendere la tintarella ed a concedersi un bagno sulle spiagge del litorale sud della città. Un ritorno alla totale normalità, come mostrano le immagini, dove il distanziamento sociale e le mascherine, dovute alle norme da Covid 19, non sempre sono garantiti.