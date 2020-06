Nave portoghese non conforme a standard sicurezza bloccata da Guardia Costiera in porto Bari

Gli ispettori della Guardia Costiera di Bari, dopo un’ispezione obbligatoria effettuata nella giornata di ieri a bordo della motonave tipo General Cargo “Cc Delgada”, battente bandiera portoghese, arrivata nel porto il 1° giugno da Derince (Turchia) con un carico di soda caustica, hanno rilasciato al Comandante della nave, di nazionalità turca, un provvedimento di detenzione del mercantile per le gravi deficienze riscontrate nel corso delle verifiche in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

Gli ispettori della Guardia Costiera, specializzati in tali controlli, nel sottoporre il mercantile portoghese a una serie di verifiche, controlli e test hanno riscontrato una serie di problematiche riguardanti gli impianti antincendio, le dotazioni di bordo, oltre ad aver constatato le non conformi condizioni generali della nave. La nave potrà ripartire solo dopo aver posto rimedio alle carenze e reso più accettabili le condizioni di sicurezza della navigazione per i passeggeri, l’equipaggio ed il carico trasportabile.