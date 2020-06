Bari, riaprono parchi e giardini dal 3 giugno: ecco le regole da rispettare

D mercoledì 3 giugno anche a Bari riaprono parchi e giardini pubblici su tutto il territorio cittadino. In queste ore sono in corso di ultimazione i lavori di manutenzione e cura del verde ad opera dell’azienda municipale Bari Multiservizi e l’installazione dei cartelli che riportano le limitazioni e le raccomandazioni utili ai cittadini per una corretta fruizione degli spazi verdi e per un uso responsabile della aree giochi che torneranno a popolarsi.

LE PRESCRIZIONI - Di seguito l’elenco delle prescrizioni riportate sui cartelli, in conformità con le linee guida nazionali e regionali sulla riapertura degli spazi verdi e delle aree giochi in essi contenute:

• nei luoghi affollati, dove non è possibile mantenere una distanza sociale maggiore di 1 metro, coprirsi bocca e naso con una mascherina.

• evitare abbracci e strette di mano. Non usare bottiglie e bicchieri usati da altri.

• evitare sempre contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro.

• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Se non si può evitare, lavarsi comunque le mani prima e dopo il contatto.

• in caso si starnutisca coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso. Se non se ne hanno, usare la piega del gomito.

• lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o, in assenza, frizionarle con un gel a base alcolica.

• permane l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.

Attività ludico - sportive

• è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano creare assembramenti.

• è consentita la pratica di sport individuali, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

Tutti gli utenti sono individualmente responsabili nell’adottare comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

Contestualmente l’amministrazione comunale ha predisposto un piano di rafforzamento del servizio di pulizia e sanificazione delle aree giochi.

LE AREE NON ANCORA DISPONIBILI - Il provvedimento in questione NON sarà valido per i parchi dove sono in corso gli ultimi lavori per l’installazione dei nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza: parco 2 Giugno, pineta San Francesco lato terra e parco Giovanni Paolo II al quartiere San Paolo, dove l’amministrazione ha scelto di attendere la fine del cantiere prima della riapertura.

Mentre per quanto riguarda il parco di via Suglia a Japigia e il giardino Princigalli a Mungivacca la riapertura slitterà solo di qualche giorno per permettere alle imprese incaricate di completare le attività di manutenzione e potatura.