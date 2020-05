Bari, strage di Capaci: la cerimonia solitaria di un bambino

BARI - Per non dimenticare: lui non era ancora nato quando 28 anni, a capaci in Sicilia, persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Un bambino di 10 anni, questa mattina, proprio per ricordare quel tragico evento e tutte le vittime della mafia, ha voluto deporre un fiore via Falcone e Borsellino, angolo viale Einaudi, lì dove, ogni anno, sì è soliti commemorare la Giornata della legalità con una cerimonia. Ma quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus, anche questa commemorazione non si è potuta svolgere. Nè sono previste altre iniziative pubbliche

E allora questo bambino ha voluto ricordare le vittime della mafia a modo suo. Con un fiore deposto sotto il cartellone «La città di Bari non dimentica». Un piccolo-grande gesto. Complimenti ragazzino...Chiunque tu sia.