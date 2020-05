23 maggio 1992: 28 anni dopo la strage di Capaci suona la banda della Polizia davanti il Miur

La gloriosa Banda della Polizia di Stato suona davanti il Miur a Roma in occasione del 28esimo anniversario della strage di Capaci. E proprio, per ricordare le vittime della mafia, sulla facciata del ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sono anche stati srotolati tre striscioni dedicati ai caduti nelle due stragi. All’evento ha partecipato anche il capo della Polizia Franco Gabrielli.

Alle 17.58 del 23 maggio 1992 a Capaci, furono uccisi con un attentato esplosivo il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e gli uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Il successivo 19 luglio, sempre con la stessa tecnica, il giudice Paolo Borsellino fu assassinato a Palermo, in via D’Amelio, insieme alla sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina.

Il 23 maggio è diventato la “Giornata della legalità”, la data simbolo del ricordo e della lotta contro tutte le mafie, e ogni anno in tutto il Paese, e in particolare a Palermo, si svolgono manifestazioni nelle quali cittadini, studenti, associazioni e istituzioni, commemorano le stragi e testimoniano il proprio no a tutte le mafie.

Quest’anno a causa dei limiti imposti dall’emergenza Covid-19, la partecipazione alla Giornata avverrà sui canali digitali, attraverso social, tv e web.