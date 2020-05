Mola, armati di pagaia e tavola da SUP ripuliscono il mare dalla plastica

BARI - Un gruppo di giovani armati di pagaia e tavola da SUP iniziano a ripulire il mare dalla plastica nella zona di Cozze. L'iniziativa ha raccolto il plauso del sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, che su Facebook ha elogiato i ragazzi con un post

«Oggi voglio condividere con voi queste immagini. Paolo, Valeria, Donatello e Niky, amici che in maniera del tutto spontanea e volontaria, armati di pagaia e di tavola da SUP hanno raccolto a cozze un grande quantitativo di plastica e rifiuti che purtroppo, ancora oggi, finiscono in mare ed inquinano le nostre acque. Un gruppo di ragazzi che amano il posto in cui vivono e, invece di manifestarlo soltanto con le parole, agiscono concretamente per cercare di migliorarlo e dare l’esempio. A loro il mio grazie».