Bari, prove generali di riapertura: strade piene, gente sulle panchine ancora vietate

Sono immagini a cui, ormai, già da qualche settimana ci stiamo riabituando: anche se questa mattina Bari si è svegliata sotto un cielo piuttosto nuvoloso, in tantissimi sono in giro in quest'ultima domenica prima dell'ulteriore allentamento delle misure di contenimento per la diffusione dei contagi da Covid-19. Il premier Conte lo ha ribadito da ieri sera: da domani, lunedì 18 maggio, riaprono i negozi al dettaglio e i servizi per la cura della persona, man mano riapriranno tutte le attività, ma occorre responsabilità. Eppure questa mattina si vedono perfino persone sedute sulle panchine, nonostante ci siano i nastri che lo vietino. Siamo davvero pronti alla riapertura?

(foto Luca Turi)