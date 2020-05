Bari, rissa fra italiani e stranieri vicino al tribunale: un ferito

Momenti di tensione questa mattina in via Calefati, nei pressi del Tribunale di Piazza de Nicola a Bari, per una rissa che si è innescata tra alcuni cittadini italiani ed extracomunitari, uomini e donne. Uno straniero è stato anche ferito alla testa. Ancora non chiari i motivi dei disordini. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e polizia locale.

(foto e video Luca Turi)