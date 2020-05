Bari, manutenzione delle spiagge: al via gli interventi sul waterfont San Girolamo e a Torre Quetta

BARI - Sono cominciati gli interventi di manutenzione delle spiagge pubbliche di Bari in vista dell'avvio della stagione estiva. Si è scelto di iniziare da due dei tratti costieri più estesi, avviando i cantieri di Torre Quetta a sud e Fesca - San Girolamo a nord. In particolare lungo il waterfront si sta procedendo alla pulizia dei marciapiedi che costeggiano le grandi aiuole di macchia mediterranea e alla pulizia e spianamento del ghiaino accumulatosi nella parte retrostante la linea di costa a causa delle mareggiate invernali, che allo stato rende inaccessibili alcuni tratti dei camminamenti.

Grazie a queste operazioni sarà possibile spianare completamente le spiagge di Fesca San Girolamo e ripristinarne la regolare profondità per consentire ai cittadini un comodo accesso alla battigia. Quanto alla spiaggia sabbiosa a ridosso di Lido Massimo sarà oggetto di ripascimento grazie al trasporto di circa 40 tonnellate di sabbia depositate dalle mareggiate proprio sul confinante lido privato. Infine, la sabbia trasportata fin nelle zone carrabili interne, oltre le aiuole, sarà raccolta e conferita in discarica in quanto contaminata dai gas di scarico e dalle perdite delle auto. I lavori interesseranno l'intera lunghezza del waterfront.

Contemporaneamente, a Torre Quetta, gli interventi stanno interessando i camminamenti e i pontili: prima di intervenire sulla parte lignea e metallica delle strutture in acqua, si sta procedendo al ripristino della continuità della pavimentazione in masselli autobloccanti dei camminamenti.

Le squadre impegnate a Torre Quetta sono tenute inoltre a operare nel rispetto delle prescrizioni legate alla possibile presenza di nidi di specie protette - il fratino e la tartaruga marina - in modo da salvaguardare la schiusa delle uova.

"Sono ripresi i lavori di manutenzione delle spiagge, come accade ogni anno. Stiamo lavorando da nord a sud in vista della stagione estiva, anche se ad oggi non sappiamo ancora cosa ci aspetta - spiega il sindaco Antonio Decaro, che oggi si è recato a San Girolamo per verificare di persona l'andamento del cantiere -. Siamo pronti a lavorare come sempre per trovare soluzioni che ci permettano di vivere il nostro mare in sicurezza, partendo in primo luogo dalla responsabilità di ciascuno di noi. Quello che sicuramente non succederà è che a Bari le spiagge pubbliche siano inaccessibili, e per questo proveremo a contingentare spazi e tempi. Le regole inserite ad oggi nel protocollo sono ostiche ma noi non vogliamo rinunciare al nostro mare".