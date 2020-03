Coronavirus a Bari, inaugurata la nuova radiologia di urgenza al Policlinico

BARI - È stata inaugurata la nuova radiologia di urgenza al Policlinico di Bari dedicata ai pazienti Covid. Lo ha comunicato lo stesso Policlinico, riportando in una nota una dichiarazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«Il Policlinico di Bari ha inaugurato l’area di radiologia di emergenza con due nuove apparecchiature di ultimissima generazione che - sottolinea Emiliano nella nota - in questa fase di emergenza sono dedicate esclusivamente ai pazienti Covid. Alla rete regionale si aggiunge una nuova tac e un polifunzionale radiologico digitale con bracci mobili, unico in tutto il centro sud». La Tac, in particolare, è uno strumento importante nell’identificazione del coronavirus perché è in grado di cogliere i segni polmonari tipici della malattia già in fase precoce e l’evolversi dell’infezione.

L’area di diagnostica per immagini è al piano terra del padiglione Asclepios dedicato ai pazienti Covid, con accesso diretto dal pronto soccorso e collegamento con la terapia intensiva.

«La nuova Tac è tecnologicamente avanzata - spiega il direttore generale Giovanni Migliore - e consente di acquisire le immagini in alta definizione e in brevissimo tempo, per fare tutti gli approfondimenti diagnostici necessari per i pazienti che sono affetti da patologia respiratoria. È collocata in un ambiente dedicato, con percorsi totalmente distinti dagli altri pazienti che continueranno a utilizzare le altre radiologie del Policlinico di Bari».

A completare la nuova area diagnostica il polifunzionale radiologico digitale, un'apparecchiatura robotizzata con due bracci mobili che si muovono in contemporanea evitando di spostare il paziente, utile soprattutto per i pluritraumatizzati. I medici possono consultare i referti attraverso il sistema intranet aziendale, riducendo gli spostamenti tra i reparti.

«Questa nuova area – conclude il direttore Migliore - assicura un'assistenza di eccellenza a tutti i pazienti. Un ringraziamento va a tutti i professionisti del Policlinico di Bari che con grande sacrificio, in questa fase di emergenza, stanno dando sicurezza a tutti noi».