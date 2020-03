Chiusi circoli ricreativi abusivi e paninoteche a Bari: violate norme anti Coronavirus

BARI - «Continuano ad arrivare segnalazioni di situazioni che mostrano un’irresponsabilità diffusa da parte di gente adulta che dovrebbe invece avere più paura di tutti della malattia». Lo dichiara il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, spiegando che su sua richiesta Questura e Polizia locale stanno controllando tutti i circoli ricreativi della città «dove ancora ci si ritrova con gli amici».

Dopo la stretta ai distribuitori automatici, a causa degli assembramenti di persone che si creavano nelle vicinanze. Ora anche i circoli ricreativi a Bari finiscono nel mirino dell'amministrazione comunale.

«In questo caso l’unica strada da seguire è la chiusura con il conseguente sequestro del locale - continua il sindaco -, oltre alla denuncia delle persone che vengono individuate in violazione alle norme che tutti ci stiamo impegnando ad osservare» per il contenimento del contagio da coronavirus. «A queste persone - dice Decaro - vorrei dire che non sono più furbe degli altri. Voi siete solo più stupidi, perché noi arriveremo a chiudere tutto, in tutti i quartieri della città, e voi forse vi sarete già contagiati o avrete contagiato qualcuno». Nell’ambito di questi controlli, avviati ieri sera in diversi quartieri della città, un circolo ricreativo, privo di autorizzazioni, è stato sequestrato e le cinque persone che era all’interno a giocare a carte denunciate, è stata chiusa una paninoteca ambulante e sono stati denunciati altri due circoli abusivi.