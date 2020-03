Bari, molo di «Nderr a la Lanz» finalmente deserto, nessuno gioca a carte

Solo pochi giorni fa vi davamo notizia che a Bari, sul molo di 'Nderr a la Lanz', il divieto di assembramento era un optional, e gli anziani del posto si erano rinchiusi nel vano di un furgone pur di stare vicini a giocare a carte. La situazione questa mattina, venerdì 13 marzo, fortunatamente è ben diversa: oggi il molo, come testimoniano le foto, è deserto. Solo due pescatori, ma nessuno si ferma sotto i porticati. E le cassette dove, tipicamente, i vecchietti e gli appassionati si mettono a giocare, sono chiuse con catena e lucchetto. Che sia la volta buona per riuscire a rispettare la (semplice) regola di restare in casa?