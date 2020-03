Bari, l'assembramento è un optional: a Nderr a la Lanz si gioca a carte nel furgone

BARI - Bari al tempo del coronavirus: come anni addietro ci fu chi sfidò il colera mangiandosi un vibrione a crudo, anche i pescatori di N derr a la Lanz, in barba alle direttive governative, con la consueta ironia che li contraddistingue, hanno sfruttato il vano posteriore di un furgone per poter giocare a carte. Addio quindi al metro di distanza tra le persone e al divieto di assembramento in luoghi chiusi. Come mostrano le immagini (divulgate sul web e diventate subito virali) infatti c'è chi con sarcasmo commenta: «Tu che stai a Maranello nella zona rossa guarda qua. Alla faccia dell'assembramento».