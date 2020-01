Bari, scatta l'allarme nella concessionaria: in fuga banda di ladri

BARI - Quando sono intervenuti i carabinieri, i componenti della banda si sono dileguati facendo perderre ogni traccia. Ad essere presa di mira, la scorsa notte, è stata una grossa concessionaria sulla strada statale «16» alla periferia di Modugno e solo l'intervento congiunto dei vigilanti di due istituti di vigilanza (la «Vegapol» e l'«Ivri») ha impedito che i mlaviventi portassero a segno il colpo.

Ad agire sarebbero stati alcuni inìdividui incappucciati che, dopo aver oltrepassato i cancelli, si sono introdotti nell'area adiacente la concessionaria. La loro presenza non è però sfuggita al sistema di videosorveglianza con ansalisi video che ha subito fatto scattare l'allarme. La sala operativa della «Vegapol», a quel punto, ha immediatamente allertato i colleghi dell'«Ivri» ed i carabinieri che sono immeditamente giunti sul posto. Alla vista degli uomini in divisa, i malfattori si sono dileguati rinunciando al colpo. Indagini sono state avviate per risalire ai componenti della banda. Parole di gratitudine sono state rivolte dal proprietario della concessionaria agli operatori degli istituti di vigilanza e ai carabinieri per il tempismo con il quale sono intervenuti.