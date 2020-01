Bari, materasso di un clochard dato alle fiamme in Corso Italia

BARI - I clochard di Corso Italia non potranno più dormire sonni tranquilli: qualcuno ha dato fuoco a uno dei materassi posizionati nella zona, dove i senza fissa dimora sono soliti rifugiarsi durante la notte per combattere il freddo. Ecco le immagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che indagano sulle ragioni del gesto. Non si sa, infatti, se l'incendio sia stato appiccato in maniera accidentale o meno.