Bitonto, luminarie antimafia prese a sassate. Sindaco: «Iniziative culturali continuano»

«Stanotte, mentre i nostri tecnici installavano le frasi e i nomi degli autori che sono morti per combattere le mafie in vista dell'inaugurazione di stasera, in via San Luca ignoti dalle teste disabitate hanno deciso di aggredire a sassate la frase "LA MAFIA UCCIDE, IL SILENZIO PURE". Riuscendo a distruggere il nome e cognome dell'autore, il grande Peppino Impastato». È quanto riportato sui social dal sindaco di Bitonto (Ba), Michele Abbaticchio, primo cittadino del paese dove erano state installate poche ore prima le luminarie antimafia, e dove stasera ci sarà la cerimonia in ricordo di Anna Rosa Tarantino, l'anziana morta per errore durante un regolamento di conti fra clan rivali.

La manifestazione si terrà comunque, tanto che il sindaco ha specificato: «Informo i gentilissimi, visto che abbiamo evidentemente colto nel segno, che le iniziative culturali si ripeteranno ossessivamente proprio dove dimostrate che vi stiamo dando fastidio. Quelle frasi ve le imprimeremo in testa, davanti alla vostra casa. Continuate pure e vi ricorderemo, per ogni giorno della vostra esistenza, cosa significa la porcheria al quale avete consegnato la vostra vita. A stasera, cari bitontini. Tutti insieme contro questa montagna di escrementi. Ore 17, 30 in via Porta Robustina. Puntuali. Nel ricordo di Anna Rosa.»

Foto Facebook Michele Abbaticchio - un sindaco del Sud