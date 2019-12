Bari, Babbo Natale è in città: inaugurato il suo Villaggio in piazza Umberto

BARI - Il sindaco Antonio Decaro e l’assessora alle Culture Ines Pierucci hanno inaugurato in piazza Umberto il Villaggio e la Casa di Babbo Natale che resterà aperto fino al 6 gennaio. Un piccolo quartier generale dove i bimbi e le famiglie potranno giocare, leggere libri e partecipare a dei laboratori insieme agli elfi. Qui Babbo Natale raccoglierà anche le lettere dei bambini e sarà felice di farsi fotografare con loro.

Ecco le foto dell'evento. Nella piazza ci sono un teatrino, uno spazio cinema e un’area attrezzata per la musica dal vivo, con strumenti musicali di grandi dimensioni a fare da scenografia ad una serie di performance musicali, dai tamburi Taiko (ispirati al cartone Mulan), al piano jazz (perché “tutti quanti voglio fare jazz” come insegnano gli Aristogatti).

In programma anche momenti itineranti con una banda musicale di venti elementi, che indosseranno divise rosse ispirate alla favola dello Schiaccianoci, e una parata di personaggi delle favole, che attraverserà le vie principali della città. Infine, per gli appassionati di calcio, un momento impedibile per divertirsi con i calciatori della squadra biancorossa, come nel cartone animato argentino Goool!. Tutto il programma delle attività che animeranno il Villaggio di Babbo Natale è disponibile sul sito nataleabari.it