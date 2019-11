Bari, auto si ribalta vicino a chiesa Santa Fara

Brutto incidente a Bari in via Bitritto, dalle parti della chiesa di Santa Fara. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da verificare, e la macchina si è capovolta, finendo di traverso sulla corsia. Dalle prime indiscrezioni sembra che le auto coinvolte siano due e che ci sia un ferito. La scena che si è presentata agli occhi degli automobilisti, tuttavia, è abbastanza scioccante, con l'auto completamente ribaltata. L'incidente ha causato non pochi disagi al traffico: si parla di un'ora di tempo per il tragitto Bitritto-Bari.