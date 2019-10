Bari, lui e lei litigano sul bus: vola un cellulare, ferito un uomo

BARI - Ma non tutte le donne subiscono. A bordo di un autobus della linea 6 lei e lui litigano furibondamente fino a che lei perde la pazienza e gli scaglia contro il cellulare. Lui lo schiva e il telefonino finisce in bocca a un povero, ignaro viaggiatore. Quattro denti saltati, bus bloccato in via Andrea da Bari dove arrivano carabinieri, 118 e polizia locale. L’episodio, accaduto questpo pomeriggio in pieno centro a Bari, avrà certo un esito giudiziario.