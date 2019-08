Bari, ecco la nuova squadra: la presentazione ufficiale

Un abbraccio collettivo con tutta la città e i tifosi biancorossi, dopo la travolgente stagione in serie D, sperando che possa esserlo altrettanto anche quella appena iniziata (con una vittoria in trasferta, contro la Sicula Leonzio). Oggi alle 19.30 la squadra del Bari si è "presentata" alla città, in piazza del Ferrarese. E c'erano proprio tutti: tifosi, giocatori, il mister Cornacchini e il presidente De Laurentiis. Con l'augurio che anche questa stagione 2019/2020 possa finire nel migliore dei modi.

(foto Luca Turi)