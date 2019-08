Bari, tamponamento a catena sul raccordo autostradale: traffico in tilt

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Bari, sul raccordo autostradale che conduce sulla A14 Bari-Bologna. Cinque auto si sono tamponate a catena, creando una lunga coda che ha imbottigliato tanti vacanzieri pronti a evadere qualche ora dalla città per uno dei weekend estivi più "caldi". Fortunatamente non ci sono state conseguenze, solo qualche graffio, anche se le macchine, due in particolare, sono andate distrutte.

(foto Luca Turi)