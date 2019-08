Bari, la protesta per la fogna a Pane e pomodoro: «Solo annunci, niente lavori»

«Anno 2008, condotta sottomarina, Anno 2013 Condoitta sottomarina. Anno 2020: inziio lavori. Anno 2026 fine lavori. Grazie sindaco», «Pane e pomodoro, mare pulito per 365 giorni». Un comitato di cittadini di Pane e pomodoro beach ha protestato questa mattina sul popolare lido cittadino a sud della città per stigmatizzare il mancato avvio dei lavori per la realizzazione del tronco di fogna "Matteotti" che puntualmente ad ogni pioggia, sversa liquami in mare rendendo la spiaggia inagibile. Il comitato si chiede come mai, trascorsi ormai 6 anni dalla pubblicazione del bando e 5 dall'aggiudicazione, ci sia l'assoluto silenzio «salvo poi spuntare un progetto Aqp di 2,6 mln di euro» che dovrebbe rivedere un po' gli interventi, per farla breve nuovi atti, nuovi iter. Domanda: quanto tempo ancora passerà?.