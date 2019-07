Estate a Bari, boom di bagnanti: spiagge cittadine prese d'assalto

BARI - Voglia di mare anche in città: i bagnanti hanno preso d'assalto le spiagge di Bari. Da Fesca-San Girolamo a Torre Quetta centinaia di persone si sono riversate nei lidi cittadini in questa calda domenica di luglio per avere un po' di refrigerio dalle temperature torride. Dopo l'abolizione del divieto di balneazione, armati di ombrelloni e materassini, i baresi hanno colonizzato il litorale, tra loro anche molti turisti. (Foto Luca Turi)