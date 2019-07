Noicattaro, appartamento in fiamme: salve 4 persone

Notte di paura a Noicattaro (Ba), in via De Rossi, per un grosso incendio scoppiato in un'abitazione a ridosso del centro storico. È successo tutto intorno a mezzanotte: in casa c'erano quattro persone, una coppia di coniugi, il figlio e un altro ragazzo. Il padre ha tentato di salvarsi lanciandosi dal balcone, facendo un volo di circa tre metri, ma non ha riportato ferite. Nell'appartamento si trovavano molti detersivi e prodotti per la casa, dal momento che la famiglia si occupa di rivenderli. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri.

(foto e video Luca Turi)