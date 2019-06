Dopo Bitritto, anche Bitetto per Legambiente è «Comune Rifiuti Free»

Dopo Bitritto (Ba), anche il comune di Bitetto (Ba) si conferma ai primi posti in Puglia per la raccolta differenziata, insieme a Navita, azienda barese che ne gestisce il servizio di igiene urbana, e che si è distinta per trasparenza e corretta gestione del proprio business. Il comune di Bitetto, insieme a Navita, si è aggiudicato infatti il premio Eurosintex nell'ambito di Comuni Ricicloni 2019, per aver non solo raggiunto percentuali elevate di differenziata, ma anche ridotto la produzione di rifiuti. Bitetto e Bitritto sono gli unici a essersi aggiudicati anche il premio come "Comune Rifiuti Free".

L’indagine annuale è stata presentata a Roma ieri, 27 giugno, a conclusione della seconda giornata dell’EcoForum sull'Economia circolare dei rifiuti, organizzato da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club. Nel complesso in Italia, emerge dall’indagine, la produzione dei rifiuti rimane ancora alta, con 487 kg/ab/anno, ma si registra ancora un forte divario tra Nord (66%), Sud (42%) e Centro Italia (52%). Ai primi posti il Veneto (74%), il Trentino Alto Adige (72%), la Lombardia (70%) e il Friuli Venezia Giulia (65,5%), Calabria e Puglia al 40% di raccolta differenziata.

«È un premio che conferma quanto sia importante il lavoro di squadra svolto in sinergia con le amministrazioni comunali e con tutti i cittadini. La tracciabilità dei rifiuti è stata possibile grazie alla policy aziendale basata su 3 asset: tecnologia, trasparenza e legalità che hanno consentito di raggiungere il traguardo della Smart Green City», ha spiegato Francesco Roca, amministratore unico di Navita.

«È un grande orgoglio essere tra i pochi comuni al Sud e tra i soli due in Puglia a ricevere questo riconoscimento», ha dichiarato il sindaco di Bitetto Fiorenza Pascazio, «questo premio è il risultato di un lavoro quotidiano svolto con dedizione e competenze, lo dedichiamo a tutti i cittadini che fanno la differenziata, agli operatori dell'azienda e alla Polizia Locale per l'ottimo lavoro svolto ogni giorno». Bitetto, già ritenuto modello di Smart Green City, è uno dei primi comuni pugliesi ad aver introdotto la tariffazione puntuale per il pagamento della tassa sui rifiuti.