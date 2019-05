Fridays For Future: anche Bari scende di nuovo in strada per il clima

Anche Bari ha aderito al secondo sciopero mondiale per il clima promosso dal movimento "Fridays For Future" ispirato dalla sedicenne Greta Thunberg. Gli studenti e i cittadini si sono radunati e hanno sfilato nel centro della città con cartelloni e striscioni creativi, da «Ci avete rotto i polmoni» a «Boil tortellini, not our planet»

(foto Luca Turi)