Domenica delle Palme, la benedizione degli ulivi a Bari

«Quest’anno viviamo le Palme fissando lo sguardo sull'incontro che vivremo insieme nel febbraio del prossimo anno con tutti i vescovi del Mediterraneo per invocare la pace» ha detto l’arcivescovo di Bari, mons. Cacucci. Ecco il messaggio per la Domenica delle Palme, e come ogni anno i baresi si sono riuniti per la benedizione che dà ufficialmente il via ai riti della Settimana Santa.

(foto Luca Turi)