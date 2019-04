Bari cerca figuranti per corteo San Nicola: i casting

Si sono tenuti questa mattina i casting per i figuranti in vista del Corteo di San Nicola, organizzato da Doc Servizi - Bari con direzione artistica di Elisa Barucchieri. Le selezioni si sono svolte allo Spazio Giovani a Bari Vecchia, alla ricerca di bambini dai sei anni in su, accompagnati da genitori o parenti che vogliono partecipare al corteo.

(foto Luca Turi)