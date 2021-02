In viaggio con Aiesec, tra volontariato internazionale e nuove esperienze 

Volontariato internazionale di sei settimane per mettere in pratica ciò che finora hai soltanto letto. Con AIESEC conoscere una nuova cultura, affinare le competenze linguistiche e uscire dalla tua zona di comfort è a portata di mano e questi sono solo alcuni dei tantissimi vantaggi. Ad aiutarti tanti altri giovani come te. Si, perchè AIESEC è la più grande organizzazione no-profit, internazionale, indipendente e interamente gestita da giovani dai 18 ai 30 anni.

AIESEC Bari rappresenta attualmente l'unico comitato presente in Puglia attraverso cui diffondere le opportunità in tutta la regione e in Molise. “Dal 1948 sviluppiamo la leadership nei giovani attraverso gli scambi interculturali, curando ogni aspetto relativo alla gestione”.

Palesando grande entusiasmo si esprimono la presidente Giacinta D’Achille e la vice-presidente Aurora Altini che invitano a scoprire il Global Volunteer, un programma di volontariato per scoprire ciò di cui sei capace portandoti all’interno di un ambiente multiculturale. I progetti si svolgono all’interno di ONG, scuole o fondazioni in diversi paesi, offrendo allo stesso tempo l’opportunità di vivere nuove città, culture, lingue e tradizioni.

Global Volunteer permette inoltre di avere un impatto sul territorio: tutti i progetti contribuiscono al raggiungimento di uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. In un quadro così ricco di occasioni di crescita arricchire il proprio curriculum e le proprie competenze pratiche tramite un’opportunità certificata è davvero la più piccola delle opportunità, senza contare la capacità di sviluppare il proprio potenziale dando uno slancio alla propria vita. Il team che compone AIESEC Bari è in trepidante attesa di conoscere i nuovi volontari, desiderosi di allargare I propri orizzonti culturali. Se sei interessato, registrati sul sito www.aiesec.it/volontariato-internazionale/ e sarai contattato da un volontario, oppure invia direttamente un’email alla presidente giacinta.dachille@aiesec.net o alla vice aurora.altini@aiesec.net.