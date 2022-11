I podcast della Gazzetta e Italia Foodball Club: puntata 4

Italia Foodball Club torna a giocare con La Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco la quinta puntata della nuova stagione dei podcast di Vito Romaniello sul nostro canale Spotify e online.

DINO BAGGIO E IL RAPPORTO SPECIALE CON LA PUGLIA

La Puglia ha segnato momenti importanti per l’esperienza in azzurro di Dino Baggio, felice e allo stesso tempo con un grande rimpianto pensando ai mondiali del 1994 in America. “Baggio 2” come era definito quando giocava per distinguerlo dal “Divin Codino” Roby. L’ex centrocampista di Torino, Juventus e Parma (fra le diverse squadre dove è stato), sceglie spesso le spiagge pugliesi per trascorrere le vacanze estive e gustare i buoni prodotti della terra.