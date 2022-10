Parte da Bisceglie la seconda stagione dei podcast di Italia Foodball Club

Italia Foodball Club torna a giocare con La Gazzetta del Mezzogiorno. Parte oggi, sabato 8 ottobre, la seconda stagione dei podcast di Vito Romaniello sul nostro canale Spotify, con la presentazione a Bisceglie su un palcoscenico davvero speciale: quello della Notte dei Sospiri. Gli incontri con grandi calciatori legati a Puglia e Basilicata diventano occasione per parlare di sport, territorio, gusto e tradizione. Romaniello questa estate è stato a Bari (con Giacomo Ferrari, il bomber del Modena promosso in A che vive a Monopoli) e Brindisi (con Antonio Benarrivo, vicecampione del mondo nel 1994). Ora torna da queste parti: “Ho accolto con entusiasmo l’invito di Sergio Salerno (il direttore dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, n.d.r) perché parlare di un dolce come il Sospiro è un po’ come raccontare la storia di un campione locale che ha saputo raggiungere la serie A, partendo da Bisceglie. Come Renzo Ferrante, che sarà con noi per parlare delle emozioni provate da un giovanotto di provincia il giorno del debutto tra i grandi del pallone con la maglia dell’Avellino”.

Ferrante è il protagonista del primo podcast, dedicato appunto a Bisceglie, che potrete ascoltare sul nostro canale Spotify, insieme agli altri della prima serie: Baroni, Caputo, Rambaudi, Reginaldo, França, Zambrotta, De Lorentiis, Benarrivo, Di Gennaro, Rambaudi, Giannini, Orlandini. Cosa puoi anticipare di questa seconda stagione?

“Possiamo dire che giochiamo… d’attacco. Considerato che avremo diversi goleador, come si diceva una volta, che in Puglia hanno giocato o che al “tacco” d’Italia sono particolarmente legati. Da Protti a Hubner, a Ferrari che proprio a Bari abbiamo incontrato. Spesso siamo da queste parti per incontrare chi fa fruttare il Fattore Campo nel vero senso della parola, considerato che il gusto della Puglia è fra i più ricercati al mondo. E poi anche le bellezze, con i racconti dei siti UNESCO e le storie e leggende che li accompagnano”.

Fattore Campo è il titolo del libro che Romaniello pubblicherà a fine anno, con la storia delle città che hanno conosciuto le serie A e B, ed anche del format live che tornerà dalle nostre parti, in provincia di Barletta-Andria-Trani.



Nella foto: Vito Romaniello in redazione con il Direttore Oscar Iarussi

PARTE DA BISCEGLIE IL CAMMINO CHE PORTA FERRANTE IN A

Un ragazzino al quale basta giocare nella squadra della propria città. È felice il giorno del debutto in D, con la maglia del Bisceglie, un momento al quale ripenserà alla vigilia dell’esordio in A. Al centrocampista Lorenzo Ferrante bastano tre buone stagioni fra i dilettanti per raggiungere Avellino e scendere in campo nell’Olimpo del calcio nostrano. Le olive pugliesi si trovano nel piatto che lo riporta a casa quando è lontano.