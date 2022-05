I podcast della Gazzetta del Mezzogiorno: puntata 12

La Gazzetta del Mezzogiorno sbarca anche nel mondo dei podcast sulla piattaforma Spotify. Al centro di questa nuova avventura, tutta da ascoltare, ci sono come sempre le storie e le particolarità dei territori di Puglia e Basilicata. Ecco la puntata 12. Il podcast è in collaborazione con Italia Foodball Club, format realizzato dal giornalista Vito Romaniello.

Episodio 12 – La storia di Orlandini, bergamasco di adozione salentina

Cresce nelle giovanili dell’Atalanta e con i nerazzurri esordisce in A, entra nella storia per avere segnato il primo Golden gol nella finale del campionato europeo Under 21 del 1994. Gigi Orlandini gioca nel Salento la prima stagione da protagonista e con il Lecce di Bruno Bolchi vince il campionato di B. A Brindisi chiude la carriera da professionista, con la promozione in C1 sfumata in finale playoff e la conquista della Coppa Italia di serie C.