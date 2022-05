Basilicata eccome curarsi a distanza

POTENZA - La Regione Basilicata in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno divulgherà anche sul canale Spotify della Gazzetta e sul sito del quotidiano pugliese e lucano, una serie di podcast che raccontano le informazioni e le curiosità della Basilicata per tutti gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sulla propria regione di provenienza, ma purtroppo vivono lontani da casa.

Curarsi a distanza

In Basilicata via libera alla telemedicina. La Giunta regionale ha approvato una delibera che consente la sperimentazione del modello di assistenza digitale domiciliare. A beneficiarne pazienti con patologie croniche e cittadini delle aree interne. L’obiettivo è ridurre l’ospedalizzazione e i tempi di attesa per le visite specialistiche.