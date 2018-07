Manduria, agente pestato in ospedale

Un tarantino di 28 anni, Antonio Novellino, è stato arrestato per aver aggredito senza alcun motivo un agente della polizia. Il singolare episodio è avvenuto al Pronto Soccorso dell’ospedale Giannuzzi di Manduria dove il giovane era stato portato in ambulanza in uno stato di agitazione talmente forte da creare scompiglio e timore tra gli altri pazienti e il personale presente. Una pattuglia della polizia è giunta sul posto e uno degli agenti si è avvicinato pacificamente al giovane che urlava all’impazzata e con calma ha cercato di tranquillizzarlo.

Il ragazzo di tutta risposta è scattato dalla sedia come una molla e senza alcun motivo ha colpito il poliziotto con un violento pugno in faccia. L’agente è tramortito al suolo privo di sensi e solo l’intervento di un suo collega ha evitato il peggio perché il giovane stava cercando di colpirlo con un calcio. Con l’aiuto degli infermieri, gli agenti sono riusciti non senza fatica ad immobilizzare l’assalitore. L’agente ferito è stato immediatamente soccorso. I medici hanno stabilito una prognosi di 30 giorni per la frattura dello zigomo. Novellino è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

«Occorre dotare gli agenti di taser per farli operare in sicurezza» chiede Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia.