Tap, il sindaco di Melendugno vieta il prelievo di acqua dai pozzi: sarebbe contaminata

MELENDUGNO - Il sindaco di Melendugno, Marco Potì, ha emesso un’ordinanza di divieto di prelievo di acqua dai pozzi nell’area del cantiere Tap in località San Basilio a San Foca di Melendugno, per superamento dei limiti di alcune sostanze pericolose come nichel, cromo e arsenico, vanadio e manganese la cui presenza è stata riscontrata in quantitativi superiori alla norma, in alcuni casi anche di cinque volte. Nell’ordinanza si rileva che Tap non avrebbe impermeabilizzato l’area di cantiere come previsto nella prescrizione A36 e A55 della VIA causando la dispersione in falda di sostanze pericolose. Il divieto contemplato nell’ordinanza ha validità per 30 giorni a decorrere dal 24 luglio e, comunque, «fino alle determinazioni che saranno assunte di concerto con le competenti altre autorità».

L’ordinanza prevede anche l’immediata sospensione di qualsiasi attività e lavorazione nell’area interessata da parte di Tap e di qualsiasi altra ditta incaricata per 30 giorni, fermo restando che i lavori e le attività di cantiere sono sospesi, come da crono-programma, fino al 30 settembre.

Nell’intera interessata dovranno essere condotte accurate indagini geofisiche per definire il quadro particolareggiato della falda idrica. Il sindaco rimarca inoltre che «sulla base degli esiti dello studio dovrà essere predisposto uno specifico piano di monitoraggio ante, durante e post operam, da definire in accordo con le autorità competenti, sulle sorgenti presenti lungo il tracciato e potenzialmente interessate dai lavori previsti per la realizzazione del micro tunnel».