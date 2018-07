Xylella, Fitto e De Castro da Emiliano: «Ecco il piano»

Realizzare iniziative congiunte a sostegno dei piccoli olivicoltori colpite da Xylella. È l’obiettivo degli eurodeputati Raffaele Fitto e Paolo De Castro, che dopo aver presentato un Piano di ristrutturazione post Xylella ai due commissari europei interessati, Vytenis Andriukaitis alla Salute e Philp Hogan all’Agricoltura, e al ministro all’Agricoltura, GianMarco Centinaio, ieri hanno consegnato il progetto al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

«La nostra proposta, ovvero una misura del Psrn che serve a dare risposte al mancato reddito e dare una prospettiva futura per un intero territorio colpito dal batterio, non è in alternativa a nessun’altra iniziativa sia di carattere legislativo, Legge Quadro o Speciale, né ad altre misure». Un incontro, quello con Emiliano, «all’insegna della cordialità e della volontà di lavorare in sinergia per tentare, in corso d’opera di cambiare, un PSRN e i PSR già avviati, co-finanziati dall’Europa».

Nei prossimi giorni, aggiungono i due, lanceranno «un documento finale che sarà sottoposto a tutti per un impegno formale. Subito dopo la pausa di agosto contiamo di mettere intorno a un tavolo tutti i protagonisti - dicono - per dare concretezza alle parole e alle buone intenzioni».

«Dobbiamo restituire agli olivicoltori la capacità di resistere agli eventi che si stanno verificando. La proposta che oggi mi è stata illustrata - dice Emiliano - dagli onorevoli Fitto e De Castro va in questa direzione: aumentare la loro capacità di resistenza sostituendo con finanziamenti i mancati introiti, ed evitare la desertificazione produttiva e del paesaggio. Questa unità di intenti è una delle cose delle quali essere orgogliosi come pugliesi». Perché un conto sono alcuni momenti