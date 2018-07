Legittima difesa: Bonafede, è priorità, via le zone d'ombra

ROMA, 11 LUG - "Eliminare le zone d'ombra che rendono difficile e complicato dimostrare che si è agito per legittima difesa". Il ministro Alfonso Bonafede, illustrando le linee programmatiche in Commissione Giustizia del Senato, ha indicato tra le "priorità" di intervento la riforma della legittima difesa. Un tema "che non riguarda solo la giustizia ma anche la sicurezza: il cittadino costretto a difendersi deve sentire che lo Stato è al suo fianco". "Una riforma seria ed equilibrata della prescrizione è una priorità irrinunciabile per incrementare il grado di fiducia con cui i cittadini si rivolgono all'istituzione giudiziaria", ha aggiunto spiegando che tra le opzioni d'intervento allo studio c'è quella di sospendere la prescrizione "dopo che sia stata emessa una sentenza di primo grado". Bonafede ha ribadito che sarà fermata l'entrata in vigore, che è imminente, della riforma delle intercettazioni perché le modifiche introdotte, "appaiono come un dannoso passo indietro".