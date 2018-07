Ostuni, cade in mare dagli scogli per un malore: muore anziano cardiopatico

OSTUNI - Ancora una vittima del mare sulla costa ostunese. L’anziano romano 82enne, Massimo Laurenti che era solito trascorrere le sue vacanze nella «Città bianca» dove aveva un casetta, ha perso la vita ieri mattina verso le ore 11.30, nel tratto di mare antistante la prima spiaggia di Torre Pozzella, sul litorale sud della costa ostunese. L’anziano, portatore di pacemaker, improvvisamente si è sentito male e si è accasciato sulla scogliera finendo in mare.

I presenti che hanno assistito alla scena, si sono subito prodigati per recuperare l’uomo e trasportarlo sulla spiaggia dove qualcuno dei presenti gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del «118», chiamato da diversi bagnanti.

La vicenda ha creato tanta costernazione in tutti coloro che erano sulla spiaggia in quella zona della costa, dove profondo è stato lo shock per quanto accaduto.

Sul posto sono giunte le pattuglie del Comissariato della Polizia di Stato di Ostuni e quelle dei Carabinieri, oltre ai militari della Capitaneria di Porto della delegazione di Villanova, mentre gli operatori del «118» cercavano invano di strappare l’anziano alla morte.

I militari della Capitaneria hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso ed hanno informato il magistrato di turno che, dopo gli accertamenti medico-legali, ha riconsegnato la salma alla famiglia.

Lo scorso 17 luglio nelle acque di Monticelli, sulla Marina di Ostuni dove un sacerdote, don Luigi Angelini di 60 anni, parroco della Madonna della Sanità di Martina Franca, ha perso la vita annegando. Alcuni netturbini addetti al servizio di pulizia della spiaggia avrebbero notato il corpo galleggiare e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. Il sessantenne sacerdote si era recato in spiaggia con un altro prete che però non è entrato in acqua. Inutile ogni tentativo di soccorso. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto.