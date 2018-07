Dramma dei «papà separati», la Caritas li accoglie in casa

BARLETTA - Casa Betania, alloggio per i padri separati, sarà inaugurata dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo oggi venerdì 13 maggio, alle ore 19.30, con la partecipazione del Dott. Cosimo Cannito, Sindaco di Barletta, Don Raffaele Sarno, Direttore della Caritas diocesana, e Lorenzo Chieppa, Direttore della Caritas di Barletta.

Una vera e propria piaga sociale quella dei padri separati che, dai dati diffusi dalla Caritas, rappresentano i nuovi poveri in Italia. I padri separati e divorziati rappresentano oltre il 46% dei poveri. Padri costretti a dormire in macchina. Una vita non vita.

Un aiuto concreto, in soccorso di questi disperati, è realtà a Barletta grazie all’avvio di Casa Betania. La struttura è situata al secondo piano della palazzina polivalente della Caritas di Barletta in via Manfredi 45.

Ben otto i posti letto a disposizione e l’assegnazione avverrà, per un periodo di 6 mesi, prorogabili a 12, sulla base di un regolamento di ammissione, previo modulo di richiesta entrambi disponibili presso l’ascolto situato al piano terra della stessa palazzina Caritas di Barletta.

Il secondo piano della attuale struttura di via Manfredi mette a disposizione otto posti letto con pareti di separazione e un armadio, oltre ad una sala conversazione dotata di televisione, comodi divani per ricevere e intrattenersi con i propri figli ad orari prestabiliti.

«A Barletta - spiega Lorenzo Chieppa, Direttore della Caritas di Barletta - c’è un luogo dove dare ai padri separati in difficoltà la possibilità di alloggiare, incontrare i propri figli, usufruire di tutti i servizi già funzionanti nella suddetta palazzina come la lavanderia, docce, distribuzione indumenti, infermeria, assistenza legale. Quando il matrimonio è ormai naufragato, ad affiorare sono solo problemi dalla dimensione di veri e propri drammi. Una crisi che oltre a essere economica diventa psicologica e relazionale. Non indugiare, ti aspettiamo, perché un papà in difficoltà è un faro luminoso che proietta fasci di luce variabili nella vita dei suoi cari».

Giuseppe Dimiccoli