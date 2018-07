Bari, selfie da brivido a 75 metri Ecco la nuova Torre panoramica

Dopo la ruota, la torre. E' stata inaugurata questa sera a Bari la nuova attrazione panoramica installata su largo Gianella: una torre alta 75 metri che, con una piattaforma circolare, porterà in alto fino a 60 persone per volta. “Settantacinque metri sono davvero un’altezza da brividi – dichiara l’assessora Carla Palone che in questi mesi ha lavorato con la Confcommercio per portare a Bari questa nuova attrazione -. Guardare la città da quassù è ancora più bello perché il panorama si confonderà con le stelle delle belle serate estive che stanno arrivando. Per Sandro Ambrosi (Confcommercio) si tratta di una promessa mantenuta. Dopo la delusione dei cittadini nel veder andar via la ruota panoramica, con l’amministrazione comunale ci eravamo impegnati a portare a Bari un’altra attrazione aerea. I costi dell’attrazione sono i medesimi adottati per la ruota panoramica: 9 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini, con la possibilità di attivare anche pacchetti famiglia. L'inaugurazione è stata occasione per provare nuove emozione e lasciarsi andare in qualche selfie da brivido.