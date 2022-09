«Mani sulla città», così rivivono i quartieri di Taranto

«Mani sulla città». Il progetto «TarGET», che ha animato la socialità e urbanità di Taranto, è giunto al termine. Protagonisti 30 giovani tarantini di età compresa tra i 18 e i 35 anni, disoccupati e inoccupati, impegnati in interventi di rigenerazione urbana di alcuni spazi pubblici in tre quartieri della città: Città Vecchia, Tamburi e Salinella.

L'iniziativa è stata portata avanti dal Comune di Taranto in collaborazione con Programma Sviluppo e Associazione Obiettivo Borgo Antico Taranto e realizzato con il contributo di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e ANCI, nell’ambito del bando Fermenti in Comune. TarGET è nato dall’esigenza di fornire risposte concrete e diversificate ai bisogni del territorio, creando occasioni di confronto e partecipazione, riducendo al massimo l’isolamento dei quartieri.