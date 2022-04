TARANTO - La cantante Elodie a spasso tra i vicoli della città vecchia di Taranto per ammirare i riti della Settimana Santa. Sta facendo il giro dei social il video che immortala la cantante di adozione salentina mentre si aggira per le vie di Taranto e segue la processione dell'Addolorata. A riconoscerla i fedeli e i fan, increduli e sorpresi di vederla passeggiare come una turista qualsiasi nel cuore del capoluogo ionico.