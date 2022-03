Incendio al porto di Taranto: il motore di una gru ha preso fuoco, nessun ferito

TARANTO - Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incendio che ha interessato una gru di recente installazione, in uso all’azienda nell’area portuale dello stabilimento ex Ilva di Taranto, al quarto sporgente. Acciaierie d’Italia spiega in una nota che «l'incendio è stato immediatamente posto sotto controllo e non risultano danni a persone. L’azienda effettuerà tutti gli accertamenti del caso sulle cause dell’incendio». Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco in servizio al porto di Taranto. Si è sprigionata una colonna di fumo nero visibile nitidamente dalla città. (Foto Massimo Todaro)