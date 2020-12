Taranto, beccato con 20 kg di bombe carta: arrestato 36enne

TARANTO - Ancora un sequestero di botti di capodanno: questa volta nella centralissima via Mazzini a Taranto. I Falchi della Squadra Mobile, nella quotidiana attività di monitoraggio al commercio illegali di materiale esplodente hanno individuato e arrestato un pregiudicato tarantino di 36 anni. Le preliminari attività di osservazione e monitoraggio hanno permesso di accertare che il 36enne aveva stabilito come base del suo traffico un appartamento attiguo a quello dei genitori con cui abitualmente convive, situato al primo piano di uno stabile in Via Mazzini. Dopo una perquisizione la polizia ha trovato in un intramezzo della cucina, nascosti un borsone ed in una busta di plastica, più di 400 esplosivi artigianali (c.d. “bombe carta”), privi di qualsivoglia etichettatura, per un peso complessivo di 20 kg.

Peraltro, il materiale esplodente rinvenuto, per qualità e quantità, detenuto in un palazzo condominiale, composto da circa 20 unità abitative, costituivano un’elevata pericolosità soprattutto in considerazione del potenziale esplosivo e distruttivo. Il 36enne dopo il ritrovamento è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di materiale esplodente. Tutto i botti ritrovati sono stati sequestrati e presi in consegna dall’Artificiere della Polizia di Stato per la successiva distruzione.