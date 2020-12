Vendeva in una villetta botti illegali per Capodanno: arrestato 49enne nel Tarantino

La polizia di Taranto ha arrestato un 49enne pregiudicato tarantino per detenzione illegale di materiale esplodente e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti erano rimasti insospettiti dal continuo viavai in una villetta in una strada secondaria tra Lama e Talsano. Hanno così deciso di perquisirla: all'interno c'era una scatola con 300 fuochi d'artificio senza etichetta, e altri cartoni sono stati trovati nell'auto parcheggiata all'esterno. Centinaia di fuochi pirotecnici artigianali, e anche 4 ovuli di hashish e materiale per il confezionamento. Nel corso dell’operazione è stato anche recuperato un fucile sovrapposto Pietro Beretta/Gardone calibro 12 completo di matricola, ma sprovvisto di documentazione sul quale sono in corso specifici controlli per accertarne la provenienza.